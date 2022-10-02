Політика

12:22 02.10.2022

Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

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Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

Глави парламентських комітетів з європейських справ країн - членів Європейського Союзу закликали держави і міжнародні організації посилити ізоляцію Росії і засудили фейкові референдуми, проведені на тимчасово окупованих територіях України.

"Ми закликаємо всі держави і міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України і посилити ізоляцію Росії", - йдеться в заяві, оприлюдненій на пресконференції в Києві.

Керівники комітетів також закликали партнерів чітко заявити Росії, що єдиною відповіддю на її спроби анексії, шантажу і ультиматумів буде посилення підтримки України для її перемоги над агресором.

"Ми закликаємо всі країни зробити висновки про справжні наміри Росії і посилити підтримку України у протидії російській агресії", - наголошується в документі.

Представники парламентів держав ЄС наголосили, що Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим є суверенними територіями України.

Вони висловилися за швидкий початок переговорів про вступ України в ЄС і закликали РФ негайно припинити військову активність в Україні, вивести з її території свої армію і озброєння.

Заяву підписали перший віцепрезидент Європарламенту Отмар Карас, голови та заступники комітетів з європейських справ парламентів Чехії, Люксембургу, Данії, Естонії, Фінляндії, Словенії, Румунії, Німеччини.

Теги: #єс #псевдореферендум

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