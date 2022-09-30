Політика

19:59 30.09.2022

Анексія українських територій є злочином, усі злочини караються - президент Естонії

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Анексія українських територій є злочином, усі злочини караються - президент Естонії

Анексія українських територій є злочином, усі злочини караються, заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Сьогодні одного засудження недостатньо. Ми маємо подумати про те, що ми можемо зробити, щоб відновити нашу віру у повагу принципів, на яких побудований наш світ, права всіх людей на суверенітет та самовизначення, на територіальну цілісність та непорушність кордонів; права кожного говорити своєю мовою у своїй країні за дотримання прав меншин. Анексія українських територій є злочином. Усі злочини караються", - написав Каріс у твіттері в п'ятницю.

Президент зазначив, що фальшива пишнота, з якою Росія оголосила про анексію нових українських територій, є частиною цинічної "політтехнологічної" риторики відновлення Радянського Союзу.

"В основі цього обману російські лідери позбавляють свій народ майбутнього і змушують його жити у темряві минулого. Ми ніколи не погодимося на незаконну анексію території України та ніколи не визнаємо законність такого кроку", - запевнив Каріс.

За словами естонського президента, пригнічує і сумно те, що Росія вкотре демонструє всьому світу ту жорстокість і бездушність, з якими вона порушує міжнародне право та Статут ООН.

"Реакція міжнародної спільноти на російську агресію показала, що світ бачить, що не так, набагато ясніше, ніж ми думали або наважувалися сподіватися, що це можливо. Ми повинні зберегти цю єдність, побудувати на ній новий світ, в якому немає місця жорстокості та імперіалістичним амбіціям, де поважають міжнародне право та права людини", - додав Каріс.

Він наголосив, що держава створена, щоб служити своєму народу, а в Росії люди є потворними амбіціями тих, хто перебуває у вищих ешелонах влади.

"За короткий проміжок часу десятки тисяч людей було вбито або відправлено вбивати інших, що принесло смуток і страждання сотням тисяч сімей; насправді для всього людства", - зазначив президент Естонії.

 

 

 

Теги: #рф #україна #естонія #анексія

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