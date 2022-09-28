Ізраїль має чіткі червоні лінії, які добре відомі в Україні, в рамках цих червоних ліній Ізраїль продовжить надавати величезну допомогу Києву - посол

Ізраїль має чіткі червоні лінії, які добре відомі в Україні, в рамках цих червоних ліній Ізраїль і надалі надаватиме величезну допомогу Україні, повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Ви правильно сказали, що в Ізраїлі вибори найближчим часом. Але будь-який уряд насамперед керуватиметься інтересами безпеки Ізраїлю, безпеки ізраїльтян - і цивільних осіб, і ізраїльських військовослужбовців. У нас існують чіткі червоні лінії, які в Україні добре відомі. В рамках цих червоних ліній ми надаємо величезну допомогу Україні та робитимемо це надалі", - сказав Бродський агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві в середу.

Посол наголосив, що в питанні медичної допомоги Ізраїль надав і надаватиме безпрецедентну допомогу Україні, можливо, більше ніж деякі інші країни.

"Я думаю, що ви самі сьогодні могли бачити, що Ізраїль надає величезну допомогу Україні й надаватиме цю допомогу надалі, тому що ми вважаємо, що це наш обов'язок. Якщо говорити про гуманітарну допомогу, то здебільшого ми концентруємося на питаннях здоров'я, медичної допомоги, і в цьому питанні, я думаю, що ми надали й надаватимемо безпрецедентну допомогу Україні, можливо, більше ніж багато інших країн", - зазначив він.

Посол додав, що Ізраїль радий можливості допомагати українським дітям, пораненим, навчати персонал, лікарів, психологів, постачати ліки.

"Ми були єдиною країною, яка відкрила польовий шпиталь в Україні. Понад 6 тис. осіб отримали медичну допомогу в цьому шпиталі. Ця допомога триватиме незалежно від тієї критики, яка іноді лунає з боку України на нашу адресу", - запевнив Бродський.

Він розповів, що Ізраїль планує прийняти на протезування та тривалу реабілітацію 20 українських військовослужбовців.

"Зараз ми почали привозити до Ізраїлю солдатів після важких поранень. Наразі планується привезти 20 військовослужбовців, усім їм потрібне протезування і тривала реабілітація. Це досить дорогий проєкт, який повністю, від початку й до кінця, фінансується Ізраїлем. Крім цього, є ще один проєкт із лікування дітей з онкологічними захворюваннями. На цьому етапі ми привозимо 10 таких дітей із різних міст України", - зазначив посол.

Бродський уточнив, що до цього певну кількість дітей з України вже було доставлено до різних лікарень Ізраїлю, наразі вони проходять там лікування.

"Паралельно за допомогою приватних спонсорів та з ініціативи самих ізраїльських лікарень іще десятки людей, які потребують медичної допомоги, були доставлені до Ізраїлю і проходять там лікування. Все, що стосується навчання, – це теж дуже активно розвивається, курси в Ізраїлі теж проходять уже десятки людей: і лікарі, і медсестри, і психологи, і соціальні працівники – і офлайн, і онлайн", – сказав дипломат.

Крім того, Бродський подякував українським службам за організацію заходів безпеки на святкуванні Рош Гашана в Умані.

"Я орієнтуюся на дані, які нам передала українська сторона, - близько 25 тис. (прочан-хасидів прибули в Україну - ІФ-У). Це дуже велика кількість паломників, незважаючи на війну. Ми самі, чесно кажучи, здивовані. І я хочу подякувати українським службам за те, що вони дуже чітко і дуже професійно провели цей захід без якихось надзвичайних ситуацій, ексцесів, незважаючи ні на що. Дякую їм за те, що вони все це так добре організували. Сподіваюся, що наступного року вже таких надзвичайних заходів не доведеться вживати, в Україні буде мир, і прочани зможуть приїжджати без жодних перешкод", - зазначив він.

Раніше президент України висловився про відсутність військової допомоги Україні з боку Ізраїлю. "Я шокований. Не розумію. Ізраїль нам нічого не дав, нічого, нуль... Я розумію, що вони мають захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує своє озброєння до інших країн", - сказав президент в інтерв'ю Ouest-France.