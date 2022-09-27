Мелоні, яка перемогла на виборах в Італії, почала переговори про коаліційний уряд

Італійський політик Джорджа Мелоні, партія "Брати Італії" якої у вихідні фінішувала на першому місці на парламентських виборах, у вівторок розпочала переговори про склад коаліційного правоцентристського уряду, пише газета "Соле-24 оре".

Для цього Мелоні, яка буде прем'єром країни, проводить консультації з основними партнерами щодо коаліції – партіями "Вперед, Італіє" та "Ліга".

Очікується, що в уряді так чи інакше будуть представлені всі ці три партії. Однак, за словами самої Мелоні, вибори "чітко показали, що йдеться про правоцентритський уряд на чолі саме з "Братами Італії".

На виборах правоцентристи здобули переконливу перемогу: згідно з офіційними даними, у них буде 235 місць у Палаті депутатів та 112 – у Сенаті.

Їхні основні суперники - лівоцентристська коаліція - мають лише 80 місць у Палаті депутатів і 39 у Сенаті. Третя за значимістю політична сила країни - популістський "Рух п'ять зірок" (51-е місце у Палаті депутатів та 28 - у Сенаті).

Правоцентристи перед виборами сформували єдину передвиборчу програму. Значна її частина присвячена вирішенню економічних проблем Італії. Крім цього, вони вважають за потрібне посилювати дипломатичну роль Риму на світовій арені, а також зберігати позиції Італії в спілках, членом яких вона є. Спостерігачі наголошували, що у разі приходу до влади правоцентристи навряд чи найближчим часом активно виступатимуть за перегляд санкційного режиму щодо Росії.