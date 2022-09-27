Політика

14:27 27.09.2022

Нова Зеландія розширила санкції проти низки громадян РФ через агресією проти України

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Нова Зеландія розширила санкції проти низки громадян РФ через агресією проти України

Уряд Нової Зеландії розширив санкції щодо ключових росіян на тлі повномасштабної агресії РФ проти України, повідомляє Australian Associated Press.

У вівторок міністр закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила, що 19 нових "членів найближчого оточення Путіна" будуть піддані фінансовим санкціям та санкціям на поїздки в межах скоординованих глобальних дій.

"Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіше, що ми можемо зробити, щоб допомогти їм, - це наші санкції, які продовжуються, і підтримка їх під час конфлікту, як ми продовжуємо це робити", - сказала вона.

Наразі санкції поширюються приблизно на 1 000 осіб.

У свою чергу міністр оборони Нової Зеландії Пенні Енаре зазначила, що можливості надати військову допомогу поки що немає, оскільки запити України не збігаються з наявними ресурсами. Водночас, наголосила Енаре, Нова Зеландія готова надати додаткову допомогу, якщо потреби України відповідатимуть її запасам.

 

Теги: #санкції #нова_зеландія

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