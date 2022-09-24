Байден: США ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України

США ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України, і разом з партнерами в усьому світі відкидають будь-які сфабриковані результати псевдореферендумів, які оголосить РФ, заявив президент США Джо Байден.

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією, фейковим приводом для спроб анексії частин України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі і серйозні економічні витрати, - йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Байден наголосив, що США разом з партнерами в усьому світі — "і з кожною країною, яка дотримується основних принципів Статуту ООН — відкидають будь-які сфабриковані результати, які оголосить РФ".

"Ми продовжимо підтримувати український народ і надавати йому допомогу в гарантуванні безпеки, щоб допомогти йому захистити себе, оскільки він мужньо чинить опір вторгненню РФ", - зазначив він.