Політика

20:16 21.09.2022

ВР має намір звільнити від податку на нерухомість власників знищеного окупантами чи пошкодженого майна

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Верховна Рада має намір звільнити від сплати податку на нерухомість власників знищеного російськими окупантами або пошкодженого майна, внісши відповідні зміни до Податкового кодексу.

Відповідний законопроєкт №7632 за основу підтримали 259 народних депутатів на пленарному засіданні у середу, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Як пояснила ініціаторка законопроєкту та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, в умовах війни поточний закон не враховує, що об'єкт нерухомості міг стати повністю або частково непридатним для використання з дати знищення або пошкодження, тоді як на підготовку документів для зміни податкових зобов'язань на такі об'єкти може знадобитися багато часу.

Законопроєкт пропонує призупинити нарахування та сплату податку на знищене чи пошкоджене майно на всій території України, незалежно від внесення регіону до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, і тимчасово окупованих територій.

"Руйнування об'єкта має підтверджуватись актом огляду об'єкта, складеного органом державної влади (наприклад ДСНС України або його територіальним органом) або органом місцевого самоврядування", – раніше повідомляла Шуляк.

Теги: #законопроект #рада #нерухомість

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