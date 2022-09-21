Політика

10:00 21.09.2022

Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

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Шольц: Ми не приймемо мир, продиктований Росією

Захід не прийме мир, продиктований Росією, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, то нам не може бути байдуже, чим вона закінчиться. Путін відмовиться від своєї війни та своїх імперіалістичних амбіцій лише в тому разі, якщо зрозуміє, що не може перемогти. При цьому він руйнує не лише Україну, а і свою країну. Ось чому ми не приймемо мир, продиктований Росією. Ось чому ми не приймемо жодних показних референдумів. І саме тому Україна має бути в змозі захистити себе від вторгнення Росії", - сказав Шольц, виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

Він наголосив, що Німеччина підтримує Україну в усі способи – фінансово, економічно, гуманітарною допомогою, а також зброєю. Разом із партнерами в усьому світі Німеччина запровадила жорсткі економічні санкції щодо російського керівництва та економіки Росії, додав Шольц.

"Немає жодного виправдання окупаційній війні Росії проти України. Президент Путін веде цю війну з єдиною метою – захопити Україну. Самовизначення, політична незалежність для нього не мають значення. І для цього є лише одне слово - це імперіалізм. Просто і зрозуміло", - наголосив Шольц.

Канцлер звернув увагу, що Німеччина також підтримує Україну в експорті продуктів харчування.

"І ми підтримаємо Україну, коли справа дійде до того, щоби взяти на себе величезні витрати на відновлення країни", - запевнив Шольц.

Теги: #оон #шольц

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