Політика

18:53 20.09.2022

Прем'єр Естонії заявила, що псевдореферендуми РФ матимуть зворотний ефект: більше військової допомоги Україні та більше санкцій проти агресора

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Прем'єр Естонії заявила, що псевдореферендуми РФ матимуть зворотний ефект: більше військової допомоги Україні та більше санкцій проти агресора

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що фальшиві "референдуми" РФ на тимчасово окупованих територіях України матимуть зворотний ефект і згуртують підтримку України.

"Сценарій окупантів у дії. Оскільки РФ просуває фальшиві референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно і ясно: ми ніколи цього не визнаємо. Україна має повне право повернути свою територію. Донбас, Крим, Херсон - це все Україна", - написала вона у твіттері.

Прем'єр наголосила, що "Росія продовжує шантажувати й незаконно намагається забрати те, що їй не належить".

"Такі дії матимуть зворотний ефект і згуртують нашу підтримку України. Більше військової допомоги, більше санкцій проти агресора, притягнення Росії до відповідальності за її злочини", - заявила вона.

Як повідомлялося, у вівторок т.зв. народні ради самопроголошених "Л/ДНР" заявили про рішення провести з 23 по 27 вересня т.зв. референдуми про входження до складу Росії. Пізніше про проведення т.зв. референдумів на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей заявили й місцеві гауляйтери.

 

Теги: #референдум #естонія #каллас

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