Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на посаду мера Києва – опитування

Чинний міський голова Києва Віталій Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на посаду мера столиці на наступних виборах, свідчить опитування "Суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в м. Києві", проведене Центром прикладних досліджень на замовлення Центру розвитку міст.

Відповідаючи на запитання "Якби вибори мера Києва відбувалися наступної неділі, за кого Ви проголосували б?", більше ніж половина респондентів серед тих, хто визначився з вибором, відповіли, що проголосували б за чинного мера Кличка - 56,4%.

За лідера партії "24 серпня" Сергія Притулу готові були б проголосувати 23,8% виборців серед тих, хто визначився з вибором. За представницю партії "Слуга народу" Олену Зеленську, яка посідає третє місце, – 6,3%.

Отже, Віталій Кличко випереджає найближчого конкурента майже втричі.

Опитування "Вивчення громадської думки щодо суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Києві" проводили з 10 до 23 серпня 2022 року шляхом анкетного опитування у формі особистісного інтерв'ю методом "F2F" з використанням електронних носіїв (планшетів). В опитуванні взяли участь 1 017 жителів Києва від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 3,1%.