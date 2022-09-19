Політика

16:42 19.09.2022

Рютте та Шольц домовилися продовжити підтримку України

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Рютте та Шольц домовилися продовжити підтримку України

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися, що продовжать підтримку України, зокрема через голландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні.

"Радий зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Ми вітаємо нещодавні військові успіхи України. Вони показують, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, зокрема через голландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні", - написав Рютте у твіттері у понеділок.

За його словами, вони також обговорили заходи щодо подолання енергетичної кризи в Європі.

"І в Нідерландах, і на рівні ЄС уряд робить усе можливе, щоб підтримати людей і компанії, які зазнають труднощів", - запевнив Рютте.

 

Теги: #рютте #шольц

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