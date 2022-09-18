МЗС Азербайджану назвало неприйнятними заяви Пелосі під час візиту до Вірменії

У МЗС Азербайджану в неділю висловили жаль у зв'язку із заявою спікера Палати представників США Ненсі Пелосі під час візиту до Вірменії.

"Викликає глибокий жаль заява, зроблена спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Вірменії 18 вересня, яка спотворює ситуацію в регіоні. Безпідставні та несправедливі звинувачення Пелосі на адресу Азербайджану неприйнятні", - йдеться у заяві азербайджанського зовнішньополітичного відомства.

У ньому наголошується, що інцидент, що стався на умовному кордоні, делімітація якого ще не проведена, у ніч на 13 вересня поточного року, є широкомасштабною військовою провокацією Вірменії проти Азербайджану.

"Збройні сили Азербайджану запобігли провокації та забезпечили захист суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Наразі режим припинення вогню дотримується, загострення ситуації вдалося не допустити. Вся відповідальність за загострення ситуації в регіоні та масштабну провокацію лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - наголосили у МЗС Азербайджану.

Там зазначили, що загалом Пелосі відома як провірменськи налаштований політик, що "ясно показує присутність у складі її делегації провірменських членів Конгресу, … Пелосі використовує цей візит для свого внутрішньополітичного порядку денного і для того, щоб заручитися підтримкою вірменських лобістських кіл у США".

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що сказане Пелосі у Вірменії варто розцінювати як заяву, зроблену з урахуванням вірменської пропаганди. "Це серйозний удар по зусиллях нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном", - заявили в МЗС.