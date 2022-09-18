Політика

14:38 18.09.2022

ЄК пропонує призупинити виділення Угорщині EUR7,5 млрд із фондів ЄС

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ЄК пропонує призупинити виділення Угорщині EUR7,5 млрд із фондів ЄС

Європейська комісія (ЄК) виступила з пропозицією призупинити виділення Угорщині EUR7,5 млрд із фондів ЄС через стурбованість ситуацією із забезпеченням демократичних прав у цій країні та можливістю нецільового використання коштів.

"Сьогодні ЄК запропонувала Раді ЄС заходи щодо захисту бюджету, які мають сприяти збереженню бюджетних коштів та обліку фінансових інтересів ЄС в умовах невідповідності принципам верховенства права в Угорщині", - йдеться у комюніке, поширеному ЄК у неділю.

Відповідальний за бюджет член ЄК Йоганнес Ган, коментуючи пропозицію, заявив: "Незважаючи на те, що Угорщина оголосила про заходи боротьби з бюджетним дефіцитом, ЄК пропонує призупинити виділення коштів Угорщині з фондів згуртування на суму приблизно EUR7,5 млрд". Ці кошти покликані допомогти низці країн ЄС підтягнути їхні економіки та інфраструктуру до стандартів союзу.

Тепер пропозицію ЄК має схвалити "кваліфікована більшість" (щонайменше 55%) країн ЄС.

Преса нагадує, що ЄК протягом уже майже десяти років критикує прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за згортання демократичних інститутів, встановлення контролю над пресою та порушення прав нацменшин у країні.

Теги: #єк #угорщина

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