Політика

20:13 13.09.2022

Шольц провів розмову із Путіним: Росія має вивести війська з України та визнати український суверенітет

1 хв читати
Шольц провів розмову із Путіним: Росія має вивести війська з України та визнати український суверенітет

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок, 13 вересня, провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

"90-хвилинна телефонна розмова із Путіним: Росія має вивести свої війська з України і визнати суверенітет і територіальну цілісність. Інакше дипломатичне рішення неможливе", - написав Шольц у твіттері.

Пресслужба уряду Німеччини повідомила, що розмова Шольца і Путіна була присвячена війні Росії проти України, що триває.

"Федеральний канцлер наголосив, що будь-які подальші спроби окупації територій з боку Росії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин", - зазначається в повідомленні.

Шольц також закликав Путіна дотримуватися Женевських конвенцій щодо українських військовополонених і забезпечити доступ до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Федеральний канцлер наголосив на необхідності гарантування безпеки АЕС. У цьому контексті федеральний канцлер закликав уникати будь-яких кроків щодо ескалації та негайно виконувати заходи, рекомендовані в доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Шольц і Путін обговорили продовольчу ситуацію у світі, особливо напружену в результаті російської агресивної війни.

"Канцлер наголосив на важливій ролі зернової угоди під егідою ООН і звернувся до президента Росії із закликом не дискредитувати угоду і надалі виконувати її в повному обсязі", - повідомляють в уряді Німеччини.

 

Теги: #росія #німеччина #розмова #шольц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 13.09.2022
Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях CAHAMA

Росія та Білорусь позбавлені права брати участь у засіданнях CAHAMA

15:39 13.09.2022
Подоляк закликав ФРН поставити Україні танки: Система кругових постачань не працює, Німеччино, ми чекаємо твого слова

Подоляк закликав ФРН поставити Україні танки: Система кругових постачань не працює, Німеччино, ми чекаємо твого слова

14:14 13.09.2022
Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

20:17 12.09.2022
Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

06:58 11.09.2022
Єрмак пропонує російським бізнесменам добровільно передавати Україні заморожені активи

Єрмак пропонує російським бізнесменам добровільно передавати Україні заморожені активи

06:48 11.09.2022
МЗС Німеччини виступає за те, щоб постачати Україні танки радянського виробництва

МЗС Німеччини виступає за те, щоб постачати Україні танки радянського виробництва

22:12 10.09.2022
Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

21:25 10.09.2022
Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris

Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris

19:55 10.09.2022
Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на ЗАЕС, а також обговорили перебіг бойових дій та заборону віз для росіян

07:02 10.09.2022
Шмигаль та міністр фінансів США обговорили зміцнення фінансових спроможностей України

Шмигаль та міністр фінансів США обговорили зміцнення фінансових спроможностей України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

Зеленський припускає скорочення у майбутньому фінансової та військової підтримки України

90 зимових днів визначать майбутнє України та Європи

Німеччина виступає за швидке просування України на шляху до членства в ЄС

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

ОСТАННЄ

ЦВК визнала Сівіріна обраним нардепом замість Умєрова

Зеленський обговорив ситуацію на ЗАЕС із головою італійського уряду

Переважна більшість громадян Туреччини підтримує вступ країни до ЄС

Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

Ю.Тимошенко: Ми маємо розпочати зиму із закритим небом над нашими ТЕЦ та АЕС

Австралія та Нова Зеландія поки що не планують ставати республіками

Раді пропонують звернутися до президента щодо невідкладної ратифікації Римського статуту

ЗС України самі мають визначати спосіб звільнення територій, окупованих до 24 лютого – Салліван

Колишній прем'єр-міністр Швеції вважає, що для тривалого розвитку оборонних можливостей України потрібна коаліція держав

Україна бореться проти імперії, що розпадається, і тому переможе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА