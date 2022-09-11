ЗС України самі мають визначати спосіб звільнення територій, окупованих до 24 лютого – Салліван

Збройні сили України мають самостійно визначати, коли і як звільняти території, окуповані Росією у 2014-2015 роках, тобто до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

"ЗСУ мають самі визначати свої завдання та свої дії щодо того, що робити із територіями, окупованими в 2014-2015 рр. Демократично обраний Президент України Зеленський має це визначити, оскільки він відповідальний перед українським народом за цілі цієї війни. Наша ціль, США та союзників, полягає у сприянні досягненню цілей України. Головним інтересом США у цій війні є сприяння відновленню територіальної цінності України, чи то шляхом перемовин, чи на полі бою", – сказав Салліван.

Він при цьому наголосив на позитивних наслідках контрнаступу українських військ на півдні та Харківській області.

"Цей контрнаступ окрім всього показує, що не можна просто заявити, що росія назавжди заняла окуповані території та навяже їм свій політичний лад. Це важливий сигнал як на військово-тактичному, так і на політично-дипломатичному рівні. І ми підтримаємо зусилля ЗСУ логістикою, постачанням, зброєю, обладнанням", - наголосив Салліван.