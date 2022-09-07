Глава МЗС Латвії: Заборона на в'їзд до країн Балтії для росіян із короткостроковим "шенгеном" набуде чинності найближчими днями

Заборона для громадян РФ із короткостроковими шенгенськими візами на перетин кордонів країн Балтії набуде чинності упродовж десяти днів, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Кабінет міністрів видасть розпорядження, у ньому також буде згадано винятки, про які ми домовилися", - зазначив Рінкевичс, передає BNS.

Він додав, що заборона поширюватиметься на кордон країн Балтії з Росією та Білоруссю. Громадяни РФ, які мають короткострокові шенгенські візи, не зможуть перетинати зовнішній кордон ЄС у країнах Балтії, аеропорт, сухопутний, а можливо, і морський кордон, повідомив глава МЗС.

Рішення узгоджується на рівні країн Балтії, і уряд кожної країни схвалюватиме його окремо, сказав Рінкевичс.

На запитання журналістів, наскільки ефективними стануть ці обмеження з огляду на те, що інші країни Шенгенської угоди не ввели їх, Рінкевичс пояснив, що багато громадян РФ використовують для перетину кордони країн Балтії, Фінляндію та Польщу.

Рінкевичс також звернув увагу на те, що минулого тижня ЄС погодився припинити дію угоди 2007 року про порядок видачі віз громадянам РФ. Також було ухвалено рішення, що прикордонні країни мають право діяти з урахуванням міркувань безпеки.

"Це важливий крок і досить ефективний. Так, за допомогою обмежень можна досягти повної ефективності, якщо всі діятимуть однаково, але й регіональна співпраця також є достатньо ефективною. З політичної точки зору, в аспекті безпеки - це ефективний крок", - сказав Рінкевичс.