Політика

06:36 07.09.2022

Ми зможемо збудувати з новим британським прем'єром глибокі результативні відносини – Зеленський

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Ми зможемо збудувати з новим британським прем'єром глибокі результативні відносини – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зможе побудувати з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс глибокі результативні відносини.

"Щойно говорив із новим прем'єр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Це була її перша розмова у новому статусі з іноземним лідером – і це велика честь для України. Я привітав пані прем'єр-міністра з початком роботи на посаді та відчуваю, що ми зможемо побудувати глибокі та результативні відносини", - сказав він у відеозверненні у вівторок увечері.

Час, коли пані прем'єр-міністр розпочинає роботу, дуже складний, зазначив Зеленський.

"Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію в Європі й у вільному світі, постійна російська дезінформація... Але, зберігаючи нашу єдність, працюючи в повній координації, ми і це можемо подолати", - сказав він.

За його словами, "обговорили, як ще посилити тиск на Росію, щоби ціна за агресію для неї постійно зростала. І щоб так само постійно зростала оборонна підтримка нашої держави".

"Почув дуже вагомі слова і щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх гарантій безпеки для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу та захисті свободи", - сказав президент.

Теги: #британія #відносини #зеленський

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