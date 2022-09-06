США, як і раніше, не вважають гарною ідеєю вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму

Президент США Джо Байден не вважає гарною ідеєю внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, і це його остаточне слово, заявила у вівторок представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Так, це його остаточна позиція. Його слова говорять самі за себе..." - сказала вона, відповідаючи на запитання про позицію президента на цю тему.

Наразі державами-спонсорами тероризму в США оголошено Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.