Політика

20:43 06.09.2022

США, як і раніше, не вважають гарною ідеєю вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму

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США, як і раніше, не вважають гарною ідеєю вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму

Президент США Джо Байден не вважає гарною ідеєю внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму, і це його остаточне слово, заявила у вівторок представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Так, це його остаточна позиція. Його слова говорять самі за себе..." - сказала вона, відповідаючи на запитання про позицію президента на цю тему.

Наразі державами-спонсорами тероризму в США оголошено Кубу, Північну Корею, Іран і Сирію.

 

 

Теги: #сша #росія #список #позиція

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