Політика

17:47 06.09.2022

Шмигаль-Ліз Трасс: упевнений, що дружба та співпраця наших країн лише зростатиме

1 хв читати
Шмигаль-Ліз Трасс: упевнений, що дружба та співпраця наших країн лише зростатиме

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав Ліз Трасс із призначенням на посаду прем'єр-міністра Великої Британії та висловив упевненість, що дружба та співпраця між країнами лише зростатиме.

"Велика Британія – надійний партнер України у складні часи війни та боротьби за цінності демократії. Щиро вітаю Ліз Трасс - нову прем'єр-міністерку Великої Британії. Впевнений, що дружба і співпраця наших країн тільки зростатиме", - написав Шмигаль у твіттері.

 

Теги: #шмигаль #трасс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 06.09.2022
Шмигаль закликав Бельгію вивчити механізми використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України

Шмигаль закликав Бельгію вивчити механізми використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України

09:34 06.09.2022
Трасс намітила низку кандидатів на ключові міністерські посади - ЗМІ

Трасс намітила низку кандидатів на ключові міністерські посади - ЗМІ

18:31 05.09.2022
На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

17:21 05.09.2022
Україна працює над виконанням рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року - Шмигаль

Україна працює над виконанням рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року - Шмигаль

17:04 05.09.2022
На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС - Шмигаль

На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС - Шмигаль

16:46 05.09.2022
Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

14:34 05.09.2022
Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

11:50 05.09.2022
Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

15:36 04.09.2022
Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО

Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО

13:32 04.09.2022
Шмигаль обговорив План відновлення України з президентом Німеччини Штайнмаєром

Шмигаль обговорив План відновлення України з президентом Німеччини Штайнмаєром

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардепи пропонують ВР встановити обмеження щодо призначення директора НАБУ

ВР закликала інституції та країни ЄС припинити видачу шенгенських віз росіянам

Зеленський обговорив із Пелосі подальше посилення тиску на РФ

Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року - Варгеї

ЄС закликав Україну терміново ратифікувати Римський статут

ОСТАННЄ

КАС ВС остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія" в Україні

Нардепи пропонують ВР встановити обмеження щодо призначення директора НАБУ

ВР має намір запровадити конкурсний відбір для суддів КС

ВР закликала інституції та країни ЄС припинити видачу шенгенських віз росіянам

Порошенко з волонтерами за півроку спрямував на допомогу ЗСУ $46 млн - "Євросолідарність"

Енергетична криза в Європі стала результатом її політики щодо РФ - Ердоган

Зеленський обговорив із Пелосі подальше посилення тиску на РФ

Джонсон у прощальній промові висловив підтримку уряду на чолі з Трасс

Кулеба: Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності

Трасс планує парламентські вибори на 2024 рік, лейбористи закликають провести їх раніше

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА