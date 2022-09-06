Шмигаль-Ліз Трасс: упевнений, що дружба та співпраця наших країн лише зростатиме

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав Ліз Трасс із призначенням на посаду прем'єр-міністра Великої Британії та висловив упевненість, що дружба та співпраця між країнами лише зростатиме.

"Велика Британія – надійний партнер України у складні часи війни та боротьби за цінності демократії. Щиро вітаю Ліз Трасс - нову прем'єр-міністерку Великої Британії. Впевнений, що дружба і співпраця наших країн тільки зростатиме", - написав Шмигаль у твіттері.