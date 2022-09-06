Політика

17:18 06.09.2022

Нардепи пропонують ВР встановити обмеження щодо призначення директора НАБУ

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Нардепи пропонують ВР встановити обмеження щодо призначення директора НАБУ

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді встановити обмеження щодо призначення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Відповідний законопроєкт №8001 зареєстровано у парламенті 6 вересня, але його текст наразі відсутній.

Авторами цієї законодавчої ініціативи виступили голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, керівник комітету з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") та голова фракції "Голос" Олександра Устінова.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі зазначив, що, згідно із запропонованими змінами до розділу II закону "Про Національне антикорупційне бюро України", його директором не може бути призначено людину, яка з 24 лютого 2022 року перебувала за межами України сукупно понад 21 день станом на останній день прийому документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі на цю посаду.

При цьому зазначене обмеження не поширюватиметься на осіб, які перебували понад зазначений термін на лікуванні внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювань, пов'язаних із виконанням обов'язків військової служби, або перебували у відрядженні у зву зв'язку з виконанням завдань на користь національної безпеки та оборони.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/2359

Теги: #рада #набу

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