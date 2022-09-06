Енергетична криза в Європі стала результатом її політики щодо РФ - Ердоган

Проблеми з енергетикою в країнах Європи виникли через їхні дії щодо РФ, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок.

"Позиція Європи щодо президента РФ Володимира Путіна, а також запроваджені санкції викликали реакцію у відповідь. (…) Путін використовує всі наявні в нього важелі і зброю. Головний з цих інструментів - природний газ", - наводить слова Ердогана агентство "Анадолу".

Водночас, зазначив Ердоган, у Туреччини не повинно виникнути проблем із газом.

Крім того, політик торкнувся проблеми зростання напруженості між Анкарою та Афінами. Він заявив, що грецька влада усвідомлює готовність Туреччини протистояти провокаціям у Середземному морі і більше не прагне до ескалації ситуації. Водночас Анкара ініціювала на рівні НАТО обговорення дій Греції.

"Думаю, що в Афінах відтепер аналізуватимуть майбутні кроки у відносинах із Туреччиною. Інакше, як я вже говорив раніше, будь-якої миті може бути завдано удару", - додав президент.