Україна працює над виконанням рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про наміри України отримати позитивну оцінку Європейської комісії щодо виконання рекомендацій ЄС до кінця поточного року.

"Україна готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку передвступних переговорів. Працюємо над виконанням усіх рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Прем'єр також висловив переконання, що ці кроки дадуть змогу вже незабаром розпочати роботу щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. "Ми приділяємо велику увагу продовженню роботи щодо інтеграції у внутрішній ринок ЄС та секторальної інтеграції в ЄС, що розпочалася у рамках Угоди про асоціацію".