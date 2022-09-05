На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС - Шмигаль

На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На засіданні Ради асоціації ми обговорили алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС", - сказав Шмигаль на пресконференції у понеділок у Брюсселі.

Прем'єр зазначив, що загальний підхід дасть нам можливість отримати розуміння часових меж переходу до переговорного процесу щодо членства України у ЄС.

На засіданні ради також було обговорено питання спільних дій щодо інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль повідомив, що Україна та ЄС підписали п'ять угод, які наближають країну до вступу до Євросоюзу та сприяють стійкості держави у війні проти Росії.