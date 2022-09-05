Політика

17:04 05.09.2022

На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС - Шмигаль

1 хв читати
На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС - Шмигаль

На засіданні Ради асоціації було обговорено алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На засіданні Ради асоціації ми обговорили алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС", - сказав Шмигаль на пресконференції у понеділок у Брюсселі.

Прем'єр зазначив, що загальний підхід дасть нам можливість отримати розуміння часових меж переходу до переговорного процесу щодо членства України у ЄС.

На засіданні ради також було обговорено питання спільних дій щодо інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль повідомив, що Україна та ЄС підписали п'ять угод, які наближають країну до вступу до Євросоюзу та сприяють стійкості держави у війні проти Росії.

Теги: #україна_єс #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 05.09.2022
Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

Боррель: Україна просувається на шляху реформ дивовижними темпами

17:31 05.09.2022
У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

17:21 05.09.2022
Україна працює над виконанням рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року - Шмигаль

Україна працює над виконанням рекомендацій ЄС для отримання позитивної оцінки Єврокомісії до кінця року - Шмигаль

17:07 05.09.2022
Боррель після завершення Ради асоціації: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу

Боррель після завершення Ради асоціації: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу

16:46 05.09.2022
Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

15:53 05.09.2022
Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

14:34 05.09.2022
Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

11:50 05.09.2022
Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

Шмигаль розраховує, що Європарламент та інші європейські інституції у новому сезоні ще раз наголосять на своїй незмінній підтримці України

15:36 04.09.2022
Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО

Шмигаль: ФРН оголосила про виділення Україні 200 млн євро на програми підтримки ВПО

13:32 04.09.2022
Шмигаль обговорив План відновлення України з президентом Німеччини Штайнмаєром

Шмигаль обговорив План відновлення України з президентом Німеччини Штайнмаєром

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп

Боррель після завершення Ради асоціації: ЄС продовжуватиме підтримувати Україну, щоб завершити війну та побудувати сучасну демократичну державу

Ліз Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера британських консерваторів

Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

ОСТАННЄ

ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп

Нардеп Железняк: На найближчому пленарному засіданні депутати знову проголосують за особливості роботи парламенту під час війни

Зеленський обговорив із Макроном результати місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорила питання оборони, євроінтеграції, відповідальності Росії за воєнні злочини, наповнення бюджету та охорони здоров'я - речниця фракції

Ліз Трасс здобула перемогу в перегонах за посаду лідера британських консерваторів

У Брюсселі відбудеться Рада Асоціації Україна-ЄС, у рамках якої обговорюватимуть заявку Києва на членство в ЄС і підтримку у війні з РФ

Потрібно бути готовими до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді – екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес

Завершення роботи в Росії посла США Саллівана є плановим

Шмигаль: Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох"

Зеленський: Я щиро бажаю, щоб спадщина Бориса Джонсона в британській політиці була збережена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА