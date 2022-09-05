У Брюсселі відбудеться Рада Асоціації Україна-ЄС, у рамках якої обговорюватимуть заявку Києва на членство в ЄС і підтримку у війні з РФ

У Брюсселі в понеділок відбудеться засідання восьмої Ради Асоціації Україна-ЄС.

Українську делегацію очолює прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, делегацію ЄС – високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Початок засідання запланований на 12:15 за Брюсселем (13:15 за Києвом), після його завершення відбудеться пресконференція.

"Рада Асоціації обговорить двосторонній порядок денний ЄС-Україна, зокрема виконання Угоди про асоціацію та стан співробітництва ЄС-Україна. Також обговорюватиметься підтримка ЄС від початку агресивної війни з Росією та заявка України на членство в ЄС. Під час вузького засідання представники ЄС та України обміняються думками щодо ситуації після агресивної війни Росії, а також про глобальні та регіональні проблеми", - анонсували раніше в Європейській раді.

У рамках візиту до Брюсселя прем'єр-міністр України проведе низку двосторонніх зустрічей із представниками ЄС.