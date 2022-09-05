Завершення роботи в Росії посла США Саллівана є плановим

Американський посол Джон Салліван завершив роботу в Москві в рамках планової ротації, повідомляє The Washington Post із посиланням на представника Держдепу США.

"Відставка посла Саллівана була запланованою і є частиною звичайної дипломатичної ротації", - наводить видання слова неназваного представника Держдепу.

"Він відслужив повний термін як посол США в Росії, упорався із веденням одних із найважливіших двосторонніх відносин у світі в безпрецедентні часи", - додав він.

Зі свого боку, представник Білого дому повідомив газеті, що Салліван пробув на цій посаді майже три роки, "що є стандартною довжиною терміну служби для більшості послів у Росії".

The Washington Post зазначає, що для того, щоб багато кандидатів президента США Джо Байдена обійняли свої посольські посади, потрібно багато місяців, а в деяких випадках і понад рік. Салліван розпочав роботу ще за президентства Дональда Трампа. В адміністрації Байдена після приходу до влади не стали одразу відкликати Саллівана і навпаки – попросили продовжити роботу в Росії.

Як повідомлялося, за даними посольства США в РФ "до прибуття наступника посла Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США в Москві виконуватиме Елізабет Руд".

Посол США в РФ Джон Салліван завершив свою місію та в неділю залишив Москву, повідомила американська дипмісія. Саллівана призначили послом США у РФ у грудні 2019 року.

"Після від'їзду Джон Салліван завершить 40-річну кар'єру на державній службі, протягом якої він працював за п'яти президентів США, обіймав посаду заступника державного секретаря США, керівні посади в міністерствах юстиції, оборони та торгівлі США", - зазначається у повідомленні дипмісії.