Зеленський обговорив виділення наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС з президентом Єврокомісії фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої співрозмовники обговорили виділення Україні наступного траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

"Провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС", - написав Зеленський у твіттері в неділю.

За словами глави держави, під час розмови з президентом ЄК, він наголосив на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, який, серед іншого, повинен містити заборону на видачу віз громадянам РФ.

"Скоординували з президентом Єврокомісії кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти і газу. Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, тільки-но Україна виконає сім її рекомендацій", - підсумував Зеленський.