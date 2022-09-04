Політика

14:53 04.09.2022

Зеленський обговорив виділення наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС з президентом Єврокомісії фон дер Ляєн

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Зеленський обговорив виділення наступного траншу макрофінансової допомоги від ЄС з президентом Єврокомісії фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої співрозмовники обговорили виділення Україні наступного траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

"Провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС", - написав Зеленський у твіттері в неділю.

За словами глави держави, під час розмови з президентом ЄК, він наголосив на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, який, серед іншого, повинен містити заборону на видачу віз громадянам РФ.

"Скоординували з президентом Єврокомісії кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти і газу. Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, тільки-но Україна виконає сім її рекомендацій", - підсумував Зеленський.

 

Теги: #зеленський #урсула_ляєн

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