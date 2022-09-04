Політика

13:32 04.09.2022

Шмигаль обговорив План відновлення України з президентом Німеччини Штайнмаєром

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Шмигаль обговорив План відновлення України з президентом Німеччини Штайнмаєром

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав візит до Німеччини, де провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, під час якої співрозмовники серед іншого обговорили План відновлення України.

"Розпочинаємо візит до Німеччини із зустрічі з її Президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Зброя, фінанси, санкції, провокації росії на ЗАЕС, наша інтеграція в ЄС, перемога та відбудова України. Все це на порядку денному обговорення з німецькими союзниками", - написав Шмигаль в телеграм-каналі в неділю.

За його словами, для перемоги у війні і повного вигнання окупантів з українських земель Україні потрібно ще більше озброєння від союзників.

"Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки «Panzerhaubitze 2000», які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення поставок важкого озброєння. Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T", - наголосив глава українського уряду.

Він зазначив, що українська влада очікує, що Німеччина стане одним з лідерів у процесі розвитку протиповітряної оборони.

"Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - зазначив Шмигаль.

"Серед інших важливих тем — говорили про План відновлення України, який необхідно починати реалізовувати вже зараз. Негайний ремонт критичної інфраструктури, відбудова лікарень, шкіл і житла. Все це ми почали робити. У 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і ми впевнені, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні", - додав він.

У свою чергу, президент Штайнмаєр вкотре запевнив, що "Німеччина буде пліч-о-пліч з Україною для того, щоб забезпечити українську перемогу".

 

Теги: #відновлення #штайнмаєр #шмигаль

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