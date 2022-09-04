Глава Мінфіну Франції підтримав заклик обмежити ціни на газ

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер виступив на підтримку заклику голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн обмежити ціни на російський газ, що постачається до держав ЄС, повідомили європейські ЗМІ.

"Ми за принцип "стелі" ціни на газ", - заявив Ле Мер "на полях" економічного форуму, який проходив у суботу в Італії.

"Але щоб обмеження ціни на газ виявилося ефективним, потрібні його спільні закупівлі", - уточнив французький міністр.

При цьому Ле Мер висловив думку, що проєкт поділу цін на газ та електрику, що обговорюється в державах Євросоюзу, не повинен затягуватися до проголошеної фон дер Ляєн реформи європейського ринку електроенергії, оскільки на її підготовку підуть місяці.

Напередодні голова Європейської комісії заявила, що настав "час для впровадження "стелі" цін на російський трубопровідний газ, що постачається до Європи".

Фон дер Лян також оголосила 29 серпня на стратегічному форумі у словенському Бледі, що Євросоюз готує термінові зміни та структурну реформу на ринку електроенергії.

За її словами, стрибок цін на електрику "ясно показує межі нинішнього функціонування ринку", який "був сформований у зовсім іншому контексті".

"Ось чому ми зараз працюємо над терміновим втручанням та структурною реформою ринку", - сказала глава Єврокомісії, чий виступ цитували європейські ЗМІ.