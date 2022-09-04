Політика

06:59 04.09.2022

Глава Мінфіну Франції підтримав заклик обмежити ціни на газ

1 хв читати
Глава Мінфіну Франції підтримав заклик обмежити ціни на газ

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер виступив на підтримку заклику голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн обмежити ціни на російський газ, що постачається до держав ЄС, повідомили європейські ЗМІ.

"Ми за принцип "стелі" ціни на газ", - заявив Ле Мер "на полях" економічного форуму, який проходив у суботу в Італії.

"Але щоб обмеження ціни на газ виявилося ефективним, потрібні його спільні закупівлі", - уточнив французький міністр.

При цьому Ле Мер висловив думку, що проєкт поділу цін на газ та електрику, що обговорюється в державах Євросоюзу, не повинен затягуватися до проголошеної фон дер Ляєн реформи європейського ринку електроенергії, оскільки на її підготовку підуть місяці.

Напередодні голова Європейської комісії заявила, що настав "час для впровадження "стелі" цін на російський трубопровідний газ, що постачається до Європи".

Фон дер Лян також оголосила 29 серпня на стратегічному форумі у словенському Бледі, що Євросоюз готує термінові зміни та структурну реформу на ринку електроенергії.

За її словами, стрибок цін на електрику "ясно показує межі нинішнього функціонування ринку", який "був сформований у зовсім іншому контексті".

"Ось чому ми зараз працюємо над терміновим втручанням та структурною реформою ринку", - сказала глава Єврокомісії, чий виступ цитували європейські ЗМІ.

 

 

Теги: #газ #росія #ціна #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:00 03.09.2022
Використання газу як зброї не змінить рішучості ЄС

Використання газу як зброї не змінить рішучості ЄС

22:14 02.09.2022
Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

20:25 02.09.2022
Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

19:57 02.09.2022
Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

19:16 02.09.2022
Єврокомісія переконуватиме країни ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту - член ЄК з економіки

Єврокомісія переконуватиме країни ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту - член ЄК з економіки

06:40 01.09.2022
Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою – Данілов

Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою – Данілов

19:08 31.08.2022
СБУ викрила організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби

СБУ викрила організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби

17:21 31.08.2022
Фінляндія закриє до кінця року чотири станції для вантажних перевезень на кордоні з РФ

Фінляндія закриє до кінця року чотири станції для вантажних перевезень на кордоні з РФ

12:30 31.08.2022
Корпоративна реформа ОГТСУ передбачає передання компанії Міненерго, створення наглядової ради та правління - Макогон

Корпоративна реформа ОГТСУ передбачає передання компанії Міненерго, створення наглядової ради та правління - Макогон

11:10 31.08.2022
Україна має різні сценарії роботи ГТС цієї зими – голова ОГТСУ

Україна має різні сценарії роботи ГТС цієї зими – голова ОГТСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав країни ЄС заборонити російське телевізійне мовлення

Зеленський сенаторам США: Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися

Жодна європейська країна не гарантована від відвідування її російськими воєнними злочинцями – Зеленський на форумі у Словенії

Легенду про велику державу Росію треба забути - Зеленський

Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться

ОСТАННЄ

Ердоган закликав Грецію не провокувати турецьких військових

Закарпатський осередок "Слуги народу" отримав нового голову

Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макєєва на посаду нового посла України - ЗМІ

РФ націлена не на демілітаризацію, а на знищення України – представництво США в ОБСЄ про атаку на станцію Чаплине

Міністр закордонних справ Ірану обговорює у Москві, серед іншого, питання звільнення українських полонених

Зеленський закликав країни ЄС заборонити російське телевізійне мовлення

Раді пропонують звернутися до міжнародних організацій, парламентів та урядів країн світу щодо визнання Білорусі державою-спонсором тероризму

Законопроєкт "Про медіа" має бути доопрацьований, щоб не звужувати сферу використання держмови - Кремінь

Нардеп Потураєв: Є необхідність деякі положення законопроєкту про медіа доопрацювати до другого читання

Кулеба та Бербок обговорили восьмий санкційний пакет ЄС, візову заборону для росіян і подальше постачання зброї в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА