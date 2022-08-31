Політика

12:57 31.08.2022

Законопроєкт "Про медіа" має бути доопрацьований, щоб не звужувати сферу використання держмови - Кремінь

1 хв читати
Законопроєкт "Про медіа" має бути доопрацьований, щоб не звужувати сферу використання держмови - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що законопроєкт "Про медіа", ухвалений Верховною Радою у першому читанні, має бути суттєво доопрацьований, щоб не допустити звуження сфери використання державної мови, повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

"Будь-який законопроєкт повинен насамперед враховувати особливості національного законодавства. Тому дискусії з європейськими партнерами не повинні стати дискримінаційними для національних інтересів", – сказав Кремінь.

За його словами, до цього документа є застереження з боку українського суспільства, частини народних депутатів України та представників медіасередовища, тому між першим та другим читанням він має бути суттєво вдосконалений.

"Українська мова завжди була і буде залишатися носієм української ідентичності. Будь-які спроби звузити сферу її функціонування можуть завдати втрат для української державності. Тому я закликаю народних депутатів України бути максимально конструктивними під час ухвалення відповідних рішень при обговоренні цього документа до другого читання. Сподіваюся, що в остаточній версії всі чутливі складові проєкту закону будуть прибрані", - наголосив уповноважений.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про медіа" №2693-д 30 серпня.

Теги: #медіа #кремінь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 31.08.2022
Нардеп Потураєв: Є необхідність деякі положення законопроєкту про медіа доопрацювати до другого читання

Нардеп Потураєв: Є необхідність деякі положення законопроєкту про медіа доопрацювати до другого читання

14:58 30.08.2022
ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про медіа"

ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про медіа"

12:59 02.08.2022
Закон про медіа має бути ухвалений ВР та підписаний президентом до 1 грудня – заступник голови профільного комітету

Закон про медіа має бути ухвалений ВР та підписаний президентом до 1 грудня – заступник голови профільного комітету

10:46 20.07.2022
Мінцифри запускає англомовне цифрове медіа про Україну UNITED24

Мінцифри запускає англомовне цифрове медіа про Україну UNITED24

15:14 28.06.2022
На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

На нових окупованих територіях зафіксовано понад 100 фактів цілеспрямованого знищення української мови - мовний омбудсмен

09:16 16.06.2022
З 16 липня мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача має бути українська – мовний омбудсмен

З 16 липня мовою вебресурсів та інтерфейсів користувача має бути українська – мовний омбудсмен

16:41 13.06.2022
Російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, на відміну від російської мови - мовний омбудсмен

Російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, на відміну від російської мови - мовний омбудсмен

17:25 07.06.2022
Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це ще один крок України на шляху до ЄС – мовний омбудсмен

Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це ще один крок України на шляху до ЄС – мовний омбудсмен

16:09 13.05.2022
В Україні мають намір проаналізувати ефективність залучення медіа до національного телемарафону "Єдині новини"

В Україні мають намір проаналізувати ефективність залучення медіа до національного телемарафону "Єдині новини"

10:23 13.05.2022
Мінкультури запустило Об'єднану платформу культури та медіа під час війни

Мінкультури запустило Об'єднану платформу культури та медіа під час війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР пропонують звернутися до міжнародних організацій, парламентів та урядів країн світу щодо визнання Білорусі державою-спонсором тероризму – проєкт

Зеленський сенаторам США: Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися

Жодна європейська країна не гарантована від відвідування її російськими воєнними злочинцями – Зеленський на форумі у Словенії

Легенду про велику державу Росію треба забути - Зеленський

Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться

ОСТАННЄ

ВР пропонують звернутися до міжнародних організацій, парламентів та урядів країн світу щодо визнання Білорусі державою-спонсором тероризму – проєкт

Кулеба та Бербок обговорили восьмий санкційний пакет ЄС, візову заборону для росіян і подальше постачання зброї в Україну

РФ заслуговує на всі атрибути епохи "залізної завіси", якщо робить все для повернення глобальної безпеки до стану тих років - Арахамія

Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції, обговорили 8-й пакет санкцій ЄС проти РФ і обмеження на поїздки для росіян

Зеленський сенаторам США: Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися

Глава МЗС ФРН пропонує заморозити угоду ЄС-РФ про спрощення візового режиму - ЗМІ

Неформальна Рада ЄС з питань закордонних справ обговорить питання віз для росіян - Боррель

ВР просить міжнародні інституції відреагувати на теракт РФ в Оленівці

ВР звернулася до світової спільноти через намір російських окупантів здійснити судилище над українськими військовополоненими

До "Слуги народу" увійшли двоє нових депутатів замість Костіна та Совгирі – спікер фракції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА