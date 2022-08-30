Політика

17:02 30.08.2022

ВР просить міжнародні інституції відреагувати на теракт РФ в Оленівці

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ВР просить міжнародні інституції відреагувати на теракт РФ в Оленівці

Верховна Рада звернулася до ООН, Європейського Союзу, Європейської ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" із закликом засудити факт масової страти українських військовослужбовців державою-агресором в Оленівці 29 липня.

За відповідну постанову №7627 проголосували 316 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Верховна Рада закликала ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на теракт, учинений РФ, та відправити представників своїх організацій на територію колонії в Оленівці, розташованій на тимчасово окупованій території Донецької області, для інспекційної місії.

Нардепи також звернулися до ООН та МКЧХ із проханням вжити заходів для постійного контролю за умовами тримання всіх українських військовополонених, що перебувають на території РФ і на тимчасово окупованих територіях України.

Крім цього, парламентарії закликали ООН, Євросоюз, ОБСЄ, парламенти та уряди держав-членів НАТО визнати вбивства українських військовополонених Російською Федерацією терористичним актом і визнати країну-агресора державою - спонсором тероризму.

Теги: #рада #оленівка

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