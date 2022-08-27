Політика

14:34 27.08.2022

Кабмін скасував узгодження призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської області

1 хв читати
Кабмін скасував узгодження призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської області

Кабінет Міністрів України скасував внесення подання про призначення Олександра Омельчука головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в суботу.

Зокрема, скасовано рішення Кабміну від 23 серпня 2022 року Про внесення подання про призначення Олександра Омельчука головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка і голови Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма відмовитися від призначення на посаду Миколаївської райдержадміністрації Омельчука.

 

Теги: #кабмін #кадри #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 27.08.2022
Кабмін перерозподілив 753 млн грн на придбання шкільних автобусів

Кабмін перерозподілив 753 млн грн на придбання шкільних автобусів

15:21 27.08.2022
Кабмін дозволив приймати комісованих осіб на не пов'язані з підвищеним ризиком для життя посади в ДСНС

Кабмін дозволив приймати комісованих осіб на не пов'язані з підвищеним ризиком для життя посади в ДСНС

14:43 27.08.2022
Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, щоб оперативно реагувати на виклики тепло-і водопостачання

Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, щоб оперативно реагувати на виклики тепло-і водопостачання

11:44 27.08.2022
У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

11:28 27.08.2022
СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

12:48 25.08.2022
"Крота" ФСБ, який працював у Кабміні, засуджено до 12 років позбавлення волі - СБУ

"Крота" ФСБ, який працював у Кабміні, засуджено до 12 років позбавлення волі - СБУ

17:13 24.08.2022
Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

12:54 23.08.2022
На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА

На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА

11:20 23.08.2022
Кабмін відніс лотереї до компетенції віцепрем'єра Федорова

Кабмін відніс лотереї до компетенції віцепрем'єра Федорова

08:59 22.08.2022
Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

Зеленський подякував США за новий транш військової допомоги

ОСТАННЄ

У ВР створюють МФО "На підтримку дружби та співпраці з Тайванем"

Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

МЗС України запросило апостольського нунція через реакцію Папи Римського на смерть росіянки Дугіної

Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

Зеленський подякував США за новий транш військової допомоги

Лідери Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції вітають Україну з Днем Незалежності й обіцяють підтримку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА