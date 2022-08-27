Кабмін скасував узгодження призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської області

Кабінет Міністрів України скасував внесення подання про призначення Олександра Омельчука головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в суботу.

Зокрема, скасовано рішення Кабміну від 23 серпня 2022 року Про внесення подання про призначення Олександра Омельчука головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка і голови Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма відмовитися від призначення на посаду Миколаївської райдержадміністрації Омельчука.