Політика

15:25 26.08.2022

Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

1 хв читати
Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) призупинила на період війни надання своїх висновків щодо напрацьованих в Україні законопроєктів, зокрема і про місцевий референдум, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Цей законопроєкт розроблявся не лише парламентаріями, а й разом з усією експертною спільнотою, представниками місцевого самоврядування. Його направлено до Венеціанської комісії, висновку від якої ми очікуємо. Але якраз на період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені. Після отримання висновку ми ухвалюватимемо рішення про внесення цього законопроєкту до зали Верховної Ради", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Як повідомлялося, законопроєкт №5512 "Про місцевий референдум" зареєстровано в парламенті 19 травня 2021 року. Наприкінці жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направив законопроєкт на розгляд Венеціанської комісії.

 

Теги: #законопроект #референдум #венеціанська_комісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:10 26.08.2022
Рада планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF – Стефанчук

Рада планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF – Стефанчук

13:57 25.08.2022
У Приазовському підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – мер Мелітополя

У Приазовському підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – мер Мелітополя

13:03 19.08.2022
Раді пропонують ухвалити зміни до законів, що посилюють контррозвідувальну діяльність

Раді пропонують ухвалити зміни до законів, що посилюють контррозвідувальну діяльність

13:14 15.08.2022
Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

16:02 08.08.2022
Зеленський пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

Зеленський пропонує передати місцеве керівництво низкою населених пунктів Донеччини до міських військових адміністрацій

09:01 06.08.2022
Окупанти змушують українців за їжу брати участь у т.зв. "референдумі"

Окупанти змушують українців за їжу брати участь у т.зв. "референдумі"

19:08 28.07.2022
Шмигаль ініціює зміни до законів щодо умов прийняття до українського громадянства

Шмигаль ініціює зміни до законів щодо умов прийняття до українського громадянства

12:16 25.07.2022
Нардепи пропонують повернути збереження зарплати за місцем роботи мобілізованим

Нардепи пропонують повернути збереження зарплати за місцем роботи мобілізованим

14:45 19.07.2022
Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

Рада відправила на повторне читання законопроєкт про запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло

07:02 19.07.2022
Окупанти можуть раніше заявленого терміну провести на Луганщині референдум за приєднання до РФ

Окупанти можуть раніше заявленого терміну провести на Луганщині референдум за приєднання до РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

Зеленський подякував США за новий транш військової допомоги

Лідери Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції вітають Україну з Днем Незалежності й обіцяють підтримку

ОСТАННЄ

МЗС України запросило апостольського нунція через реакцію Папи Римського на смерть росіянки Дугіної

Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

Боррель: Найкращий сигнал у День Незалежності від ЄС – ми продовжимо підтримувати Україну

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Зеленський високо оцінив допомогу Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира

Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

Зеленський подякував США за новий транш військової допомоги

Лідери Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції вітають Україну з Днем Незалежності й обіцяють підтримку

Клоунада Лукашенка матиме наслідки - Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА