Стефанчук щодо законопроєкту про місцевий референдум: На період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) призупинила на період війни надання своїх висновків щодо напрацьованих в Україні законопроєктів, зокрема і про місцевий референдум, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Цей законопроєкт розроблявся не лише парламентаріями, а й разом з усією експертною спільнотою, представниками місцевого самоврядування. Його направлено до Венеціанської комісії, висновку від якої ми очікуємо. Але якраз на період війни висновки щодо законопроєктів Венеціанської комісії стосовно України призупинені. Після отримання висновку ми ухвалюватимемо рішення про внесення цього законопроєкту до зали Верховної Ради", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Як повідомлялося, законопроєкт №5512 "Про місцевий референдум" зареєстровано в парламенті 19 травня 2021 року. Наприкінці жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук направив законопроєкт на розгляд Венеціанської комісії.