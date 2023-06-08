Події

19:10 08.06.2023

Венеціанська комісія може вкотре відстрочити надання висновку на закон про деолігархізацію

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Венеціанська комісія може вкотре відстрочити надання висновку на закон про деолігархізацію

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") не відкидає, що Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) може вчергове відтермінувати надання Україні свого висновку на закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Ми очікуємо, що Венеціанська комісія (...) має ухвалити зважене рішення, яке точно не зашкодить національним інтересам України в цей важкий період нашої боротьби за незалежність... Я не виключаю, що питання про відповідність закону про олігархів ще вивчатиметься. Тому що вони не знали, що парламент працює над цілою низкою законопроєктів (на базі цього закону Верховна Рада планує розробити й ухвалити також закони про лобізм, фінансування політичних партій та удосконалення антимонопольного законодавств - ІФ-У). Думаю, ми не можемо виключати чергове відтермінування з надання висновку саме щодо цього закону", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у четвер.

Як повідомляють ЗМІ, Венеціанська комісія 9-10 червня планує затвердити висновки щодо трьох законів, ухвалених Верховною Радою України. Йдеться про закони "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах" і "Про національні меншини (спільноти)".

Теги: #закон #олігархи #венеціанська_комісія

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