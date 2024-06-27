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18:48 27.06.2024

Зеленський у Брюсселі заявив, що санкції стосовно російських олігархів потрібно посилювати, а не знімати

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Зеленський у Брюсселі заявив, що санкції стосовно російських олігархів потрібно посилювати, а не знімати
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської Ради в Брюсселі застеріг західних партнерів від зняття санкцій із російських олігархів і заявив, що ці санкції, навпаки, потрібно посилювати, оскільки їхні кошти спонсорують режим Путіна.

"Зараз ми бачимо ризик того, що почали скасовувати санкції проти російських олігархів. Слід зупинити це й посилити санкції, тому що на їхніх коштах тримається режим Путіна", - заявив Зеленський.

Водночас президент України привітав рішення партнерів про передання Україні 50 млрд євро доходів від заморожених російських активів, але наголосив, що необхідно знайти спосіб передачі самого "тіла" цих активів.

"Було б справедливо, щоб активи держави-терориста захищали Україну. Всі активи Росії мають працювати з метою захисту життя в Україні. Ми маємо знайти правильний спосіб - як конфіскувати всі ці активи", - наголосив він.

Як повідомлялося, країни "Групи семи" ухвалили рішення до кінця 2024 року надати Україні кредит у $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. Це американський кредит, але він може бути доповнений європейськими грошима або національними внесками.

Як повідомлялося, у квітні поточного року Європейський суд у Люксембурзі задовольнив позов російських бізнесменів Михайла Фрідмана і Петра Авена про зняття з них санкцій Євросоюзу.

 

Теги: #санкції #олігархи

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