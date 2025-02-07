Адміністрація Трампа розпустила оперативну групу KleptoCapture з боротьби з російськими олігархами - ЗМІ

Міністерство юстиції США під керівництвом президента Дональда Трампа розпустила оперативну групу KleptoCapture, зібрану після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році для застосування санкцій проти близьких до Кремля олігархів, повідомляє Reuters.

У записці генерального прокурора Памели Бонді, опублікованій у середу під час хвилі наказів у її перший день на посаді, але про яку раніше не повідомлялося, йдеться, що зусилля, відомі як Task Force KleptoCapture, завершаються задля зміни фокусу та фінансування на боротьбу з наркокартелями та міжнародними бандами.

"Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення та підходу", — написала Бонді в директиві, додавши, що ресурси, які зараз виділяються на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на протидію картелям.

KleptoCapture висувала обвинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски та телевізійного магната Костянтина Малофєєва за ймовірне порушення санкцій, а також конфіскувала яхти, що належать підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу.

Справи, які розслідує ця оперативна група, ймовірно, продовжать, але робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції. Прокурори, які входять до складу оперативної групи, повернуться на попередні посади. Згідно з директивою, зміни будуть діяти щонайменше 90 днів і можуть бути продовжені або зроблені постійними.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-disbands-task-force-targeting-russian-oligarchs-2025-02-06/