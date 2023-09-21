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12:09 21.09.2023

Рада урахувала рекомендації Венеціанської комісії в законі про нацменшини

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Рада урахувала рекомендації Венеціанської комісії в законі про нацменшини

Верховна Рада привела закон "Про національні меншини" у відповідність до висновків Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії).

Відповідний законопроєкт №9610 про внесення змін до закону "Про національні меншини (спільноти) України", що стосуються питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин, підтримали в цілому 318 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність").

Законопроєкт враховує рекомендації Венеціанської комісії. Зокрема документ закріплює оновлене визначення "національні меншини (спільноти)", що базується на основі інклюзивного підходу та відповідної Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р.

Пропоновані зміни передбачають державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (зокрема електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот).

Зміни також забезпечують можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних і видовищних заходів, надання екстреної допомоги, надання допомоги та захисту жертвам домашнього насильства, догляду в будинку-інтернаті для громадян похилого віку.

Законопроєкт уточнює критерії, на основі яких розроблятимуть методологію використання мов національних меншин (спільнот) у населених пунктах, де традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), або в яких такі особи становлять значну частину населення.

Законопроєкт також дає визначення таким поняттям, як "спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав національних меншин (спільнот)", "супровід (конферанс)".

Як повідомлялося, 12 червня 2023 р. Європейська комісія "За демократію через право" оприлюднила висновок до закону "Про національні меншини (спільноти) України" від 13 грудня 2022 р. Венеційська комісія рекомендувала привести окремі норми закону у відповідність до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 р., Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р., Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 р.

Теги: #венеціанська_комісія #нацменшини #законопроєкт

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