Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну, повідомив міністр юстиції Денис Малюська з Венеції після засідання комісії.

"Тому що війна істотно змінює баланс сил в Україні: істотно зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни", - сказав він у розміщеному у фейсбуці відео.

"Тому оцінити належним чином вплив закону про олігархів на політичну систему, правову систему вкрай складно", - додав Малюська.

Він наголосив, що пауза в імплементації закону буде недовгою, і до цієї теми Україна та Венеціанська комісія повернуться після перемоги у війні, якщо до того часу олігархи не стануть "звичайними порядними бізнесменами".

"Війна творить чудеса з політиками, і будемо сподіватися, що створить чудеса з олігархами", - зазначив міністр юстиції.

Малюська нагадав, що імплементація закону про олігархів є однією із семи рекомендацій Європейської комісії, виконання яких необхідне для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Міністр також розповів, що Венеціанська комісія на засіданні розгляне ще два українські законопроєкти, один із яких - про Конституційний Суд.