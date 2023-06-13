Венеціанська комісія закликала Україну до системного підходу до антиолігархічної політики

Венеціанська комісія дійшла висновку, що так званий закон про олігархів не можна застосовувати в нинішньому вигляді, і рекомендує Україні застосувати системний підхід, зазначено у висновку комісії, оприлюдненому у вівторок.

У комісії наголосили, що системний підхід до усунення чинників, що сприяють олігархізації, характерний для більшості країн.

"Україна бореться з деструктивним впливом "олігархізації" за допомогою "персонального підходу", ухвалюючи закон про олігархів. Хоча Венеціанська комісія визнає, що у виняткових, надзвичайно критичних ситуаціях, наприклад у ситуації захоплення держави, радикальні рішення можуть бути виправдані, заходи, запропоновані законом "Про олігархів", викликають серйозне занепокоєння щодо їхньої сумісності з Європейською конвенцією з прав людини та важко узгоджуються з принципами політичного плюралізму і верховенства права", - йдеться у висновку комісії.

Комісія рекомендувала відкласти імплементацію "закону про олігархів", а також виконати низку рекомендацій: провести комплексний аналіз наявних системних заходів, їхніх недоліків із погляду повноважень і координації; розробити й упровадити ефективну конкурентну політику; посилити боротьбу з високопосадовою корупцією та запобігання корупції згідно з рекомендаціями GRECO та через реалізацію заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою, ухваленою в березні 2023 року; підвищити прозорість та підзвітність у сфері держбюджету та державного управління; підвищити рівень прозорості.

У комісії також наполягають на необхідності посилити реалізацію заходів із протидії відмиванню коштів, включно з прозорістю юридичних осіб та угод, а також своєчасним та ефективним доступом до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників відповідно до рекомендацій MONEYVAL і FATF.

Крім того, рекомендовано посилити правила фінансування політичних партій і виборчих кампаній та наявні механізми контролю, внести зміни до податкового законодавства, посилити незалежність та ефективність ключових регуляторних і контролюючих органів та регулярно проводити оцінку впливу таких заходів.

"Для того щоб такі заходи були ефективними, Венеціанська комісія також рекомендує забезпечити незалежність, доброчесність і неупередженість судової системи відповідно до європейських стандартів", - наголошується у висновку комісії.