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15:28 10.02.2022

Венеціанська комісія дала загалом позитивний висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум - Веніславський

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Венеціанська комісія дала загалом позитивний висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум - Веніславський

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) загалом позитивно оцінила законопроєкт про місцевий референдум, заявив представник президента у Конституційному Суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

"У нас є інформація, що висновок загалом для України є позитивним", - сказав Веніславський на пресконференції в четвер.

Як повідомила член правління Центру політико-правових реформ, співголова ради Реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко, висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту буде розміщено на сайті комісії у четвер.

Теги: #референдум #венеціанська_комісія #веніславський
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