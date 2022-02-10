Венеціанська комісія дала загалом позитивний висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум - Веніславський

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) загалом позитивно оцінила законопроєкт про місцевий референдум, заявив представник президента у Конституційному Суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

"У нас є інформація, що висновок загалом для України є позитивним", - сказав Веніславський на пресконференції в четвер.

Як повідомила член правління Центру політико-правових реформ, співголова ради Реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко, висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту буде розміщено на сайті комісії у четвер.