Веніславський: Хотілося б більші темпи мобілізації, але сьогоднішні дозволяють забезпечити поповнення втрат

Народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляє, що хотілося б, щоб темпи мобілізації були більшими, але ті, які є на сьогодні, дозволяють забезпечити поповнення втрат.

"Після ухвалення закону, яким ми удосконалили питання мобілізації, мав місце певний сплеск кількості мобілізованих громадян, потім він дещо спав, і на сьогоднішній день, останні місяці тримається на одному й тому ж рівні, який забезпечує поповнення тих безповоротних і санітарних втрат, які є в Збройних силах, в Секторі безпеки і оборони", - сказав Веніславський на брифінгу в четвер.

За його словами, держава б хотіла, щоб темпи мобілізації були більш високими, але ті, які є на сьогодні, - достатні, щоб "триматися і давати відпір ворогу на тому рівні, на якому ми зараз це робимо".