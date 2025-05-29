Інтерфакс-Україна
Події
13:04 29.05.2025

Веніславський: Хотілося б більші темпи мобілізації, але сьогоднішні дозволяють забезпечити поповнення втрат

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Веніславський: Хотілося б більші темпи мобілізації, але сьогоднішні дозволяють забезпечити поповнення втрат

Народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляє, що хотілося б, щоб темпи мобілізації були більшими, але ті, які є на сьогодні, дозволяють забезпечити поповнення втрат.

"Після ухвалення закону, яким ми удосконалили питання мобілізації, мав місце певний сплеск кількості мобілізованих громадян, потім він дещо спав, і на сьогоднішній день, останні місяці тримається на одному й тому ж рівні, який забезпечує поповнення тих безповоротних і санітарних втрат, які є в Збройних силах, в Секторі безпеки і оборони", - сказав Веніславський на брифінгу в четвер.

За його словами, держава б хотіла, щоб темпи мобілізації були більш високими, але ті, які є на сьогодні, - достатні, щоб "триматися і давати відпір ворогу на тому рівні, на якому ми зараз це робимо".

Теги: #мобілізація #веніславський

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