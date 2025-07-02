Інтерфакс-Україна
Події
15:21 02.07.2025

Мобілізації чоловіків до 25 річного віку не буде – член комітету Ради з питань нацбезпеки

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Мобілізації чоловіків до 25 річного віку не буде – член комітету Ради з питань нацбезпеки

Верховна Рада не ухвалювала ніяких змін щодо загальної мобілізації чоловіків до 25 років, заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"В Законі України про мобілізацію передбачено, що громадяни до 25 років не будуть призиватися на військову службу. Для громадян до 25 років, які є військовозобов’язаними ми передбачили контракти. Ніякого масового призову, ніякої мобілізації до 25 річного віку не буде. Ніяких змін Верховна Рада не ухвалювала", – зазначив Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Теги: #мобілізація #верховна_рада #веніславський

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