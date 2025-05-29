Інтерфакс-Україна
Події
13:51 29.05.2025

Найближчим часом закон про демобілізацію навряд чи варто очікувати - Веніславський

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Найближчим часом закон про демобілізацію навряд чи варто очікувати - Веніславський

Народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляє, що в сьогоднішніх умовах закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб навряд чи буде ухвалено.

"Треба бути відвертим - питання демобілізації, безперечно, дуже болюче для наших військовослужбовців, для членів їх сімей, особливо для тих, хто добровільно пішов служити з перших днів війни, але в умовах тої реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс, коли збільшує сили Збройних сил, залучає шляхом призову і через мотиваційні засоби значно більшу кількість людей, коли кількість окупаційних військ, які на окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком, говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб - не потрібно бути надто оптимістичним в цьому напрямі. Найближчим часом цього навряд чи варто очікувати", - сказав Веніславський на брифінгу в четвер, відповідаючи на запитання про законодавче врегулювання демобілізації.

Водночас він заявив, що з представниками Генерального штабу і Міністерства оборони неодноразово обговорюються питання запровадження додаткових періодів для відпусток і ротаційні заходи.

Як повідомлялося, у кінці березня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ продовжують працювати над законопроєктом щодо демобілізації.

Теги: #перспектива #демобілізація #веніславський

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