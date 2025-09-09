В РФ бояться повернення додому учасників війни в Україні – ЗМІ

Володимир Путін розглядає перспективу масового повернення демобілізованих з армії як потенційний ризик, який він хоче ретельно контролювати, щоб уникнути дестабілізації суспільства та політичної системи, яку він створив, повідомляє у вівторок Reuters з посиланням на три джерела, наближені до Кремля.

Як пише агентство, багато з тих, хто повертається до цивільного життя, ніколи не зароблять таких щедрих зарплат, які вони отримують зараз, що викличе невдоволення. Наприклад, новобранець з Москви зараз може заробити щонайменше 5,2 млн руб ($ 65 тис) за перший рік служби в Україні, включаючи авансовий бонус за підписання контракту в розмірі 1,9 млн руб ($ 24 тис), що майже дорівнює середній річній зарплаті в столиці.

Однак ключовою відмінністю війни в Україні від багатьох інших конфліктів є те, що обидві сторони використовують на полі бою засуджених.

Дані російської тюремної служби та українських спецслужб свідчать, що з 2022 року Росія мобілізувала 120 000–180 000 засуджених для участі у бойових діях в Україні.

Незалежне російське ЗМІ "Верстка" підрахувало в жовтні минулого року, що майже 500 цивільних осіб стали жертвами ветеранів, які повернулися з бойових дій в Україні.

Використовуючи відкриті дані про військові злочини з повідомлень ЗМІ та російських судових протоколів, організація заявила, що щонайменше 242 людини були вбиті, а ще 227 отримали тяжкі поранення.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило Reuters, що уряд побоюється впливу, який масове повернення ветеранів може мати на жорстко контрольовану політичну систему країни. Як повідомило інше джерело, Кремль, за вказівкою Путіна, працював над вирішенням потенційних проблем за допомогою низки політик, програм і призначень, включаючи допомогу ветеранам у участі в регіональних виборах минулого року та висунення їх кандидатур на федеральних парламентських виборах наступного року.