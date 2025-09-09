Інтерфакс-Україна
Події
17:12 09.09.2025

В РФ бояться повернення додому учасників війни в Україні – ЗМІ

2 хв читати

Володимир Путін розглядає перспективу масового повернення демобілізованих з армії як потенційний ризик, який він хоче ретельно контролювати, щоб уникнути дестабілізації суспільства та політичної системи, яку він створив, повідомляє у вівторок Reuters з посиланням на три джерела, наближені до Кремля.

Як пише агентство, багато з тих, хто повертається до цивільного життя, ніколи не зароблять таких щедрих зарплат, які вони отримують зараз, що викличе невдоволення. Наприклад, новобранець з Москви зараз може заробити щонайменше 5,2 млн руб ($ 65 тис) за перший рік служби в Україні, включаючи авансовий бонус за підписання контракту в розмірі 1,9 млн руб ($ 24 тис), що майже дорівнює середній річній зарплаті в столиці.

Однак ключовою відмінністю війни в Україні від багатьох інших конфліктів є те, що обидві сторони використовують на полі бою засуджених.

Дані російської тюремної служби та українських спецслужб свідчать, що з 2022 року Росія мобілізувала 120 000–180 000 засуджених для участі у бойових діях в Україні.

Незалежне російське ЗМІ "Верстка" підрахувало в жовтні минулого року, що майже 500 цивільних осіб стали жертвами ветеранів, які повернулися з бойових дій в Україні.

Використовуючи відкриті дані про військові злочини з повідомлень ЗМІ та російських судових протоколів, організація заявила, що щонайменше 242 людини були вбиті, а ще 227 отримали тяжкі поранення.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило Reuters, що уряд побоюється впливу, який масове повернення ветеранів може мати на жорстко контрольовану політичну систему країни. Як повідомило інше джерело, Кремль, за вказівкою Путіна, працював над вирішенням потенційних проблем за допомогою низки політик, програм і призначень, включаючи допомогу ветеранам у участі в регіональних виборах минулого року та висунення їх кандидатур на федеральних парламентських виборах наступного року.

Теги: #путін #демобілізація #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 09.09.2025
Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

03:47 09.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

17:13 08.09.2025
Темпи просування окупантів стабілізувалися на минулому тижні, але суттєво зросла "сіра зона", свідчать дані DeepState

Темпи просування окупантів стабілізувалися на минулому тижні, але суттєво зросла "сіра зона", свідчать дані DeepState

07:44 08.09.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

22:02 07.09.2025
Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

Зустріч із Трампом на Алясці дала Путіну те, що він хотів – Зеленський

15:44 07.09.2025
Макрон: Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору

Макрон: Росія все глибше занурюється в логіку війни і терору

13:51 07.09.2025
Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який нападає на жінок і дітей

Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який нападає на жінок і дітей

13:27 07.09.2025
Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

12:53 07.09.2025
Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

Сирський: На Покровському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі

12:32 07.09.2025
Ляєн: Кремль зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей

Ляєн: Кремль зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

ОСТАННЄ

"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

Зеленський привітав прем'єра Норвегії з результатами виборів та подякував за підтримку

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус

Розпочалося 30-те засідання у форматі "Рамштайн"

Укроборонпром посів 16 місце за динамікою росту серед оборонних компаній світу - гендиректор

Свириденко передала місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки

"ДТЕК" за 7 міс. виконав понад 57 тис. ремонтів у розподільчих мережах без відключень світла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА