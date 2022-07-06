Політика

07:56 06.07.2022

Комітет Ради проситиме Венеціанську комісію відреагувати на законопроєкт РФ про приєднання до її території частин інших країн

1 хв читати
Комітет Ради проситиме Венеціанську комісію відреагувати на законопроєкт РФ про приєднання до її території частин інших країн

Парламентський комітет з питань правової політики має намір звернутися до Венеціанської Комісії Ради Європи з проханням відреагувати на законопроєкт, внесений до Державної думи РФ про можливість приєднання до російської території частин інших країн, повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді, член комітету Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Комітет із правової політики найближчим часом планує ініціювати звернення до Венеціанської Комісії Ради Європи щодо ганебного законопроєкту, внесеного днями до Держдуми Росії. Будемо просити Раду Європи відреагувати на наміри Росії змінити правила прийняття нових територій до складу Росії, як на такі, що грубо суперечать загальновизнаним стандартам міжнародного та конституційного права", - написала Совгиря в телеграмі.

Вона нагадала, що даний законопроєкт пропонує доповнити закон "Про порядок прийняття до Російської Федерації та утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації" норму, згідно з якою "прийняття до РФ як нового суб'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземного держави або її частини культури як унікальної спадщини її багатонаціонального народу."

 

 

 

Теги: #україна #росія #венеціанська_комісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 06.07.2022
Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

Угорщина хотіла б, але не може відмовитись від російської нафти

06:58 06.07.2022
Туреччина намагатиметься за 10 днів вирішити питання про коридор для вивезення зерна з України - Ердоган

Туреччина намагатиметься за 10 днів вирішити питання про коридор для вивезення зерна з України - Ердоган

20:07 05.07.2022
Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

19:39 05.07.2022
Японія надіслала ООН $17 млн для вирішення проблем із українським зерном

Японія надіслала ООН $17 млн для вирішення проблем із українським зерном

19:12 05.07.2022
Україна отримає десять британських САУ в найближчі дні й тижні - Джонсон

Україна отримає десять британських САУ в найближчі дні й тижні - Джонсон

17:05 05.07.2022
Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

Пріоритетом у фінансуванні СБ України під час війни залишається покриття дефіциту держбюджету – віцепрезидент

08:42 05.07.2022
Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

21:40 04.07.2022
Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

Україні завдано збитків у $95,5 млрд в результаті російської агресії

21:00 04.07.2022
Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

Велика Британія включила в російські санкційні списки ще шістьох фізосіб і один новинний сайт

20:47 04.07.2022
Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

Прем'єр-міністр Швеції передала Зеленському копію листа Карла ХІІ про визнання Запорізької Січі незалежною державою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Нацраді з відновлення України готують зміни до Конституції – нардеп

Туреччина виступає за реактивацію дипломатичного треку між Україною та РФ, зокрема створення експортних коридорів через Чорне море - заступник глави МЗС

Ми маємо протистояти фальшивому наративу Росії про те, що криза зумовлена санкціями Заходу, – міністр міжнародного розвитку Норвегії

Президент Єврокомісії: Кремль хоче зруйнувати Україну, ми ніколи не дозволимо цьому статися

Президент Єврокомісії: Після літа ми з Шольцем організуємо високого рівня міжнародну конференцію зі світовими експертами для відновлення України

ОСТАННЄ

Президент України та прем'єр Швеції погодили спільну заяву

Тимошенко закликала використати історичний шанс та перебудувати глобальну систему безпеки

У Нацраді з відновлення України готують зміни до Конституції – нардеп

Україна експортує близько третини від довоєнного обсягу с/г продукції – Кубраков

Туреччина виступає за реактивацію дипломатичного треку між Україною та РФ, зокрема створення експортних коридорів через Чорне море - заступник глави МЗС

Ми маємо протистояти фальшивому наративу Росії про те, що криза зумовлена санкціями Заходу, – міністр міжнародного розвитку Норвегії

Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане час, - президент Кассіс

Швейцария готова поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время - президент Кассис

Президент Єврокомісії: Виклики перед Україною величезні, але вони не є нездоланними

Фон дер Ляєн: Допомогти Україні - не лише в наших інтересах, це наш моральний обов'язок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА