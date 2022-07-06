Комітет Ради проситиме Венеціанську комісію відреагувати на законопроєкт РФ про приєднання до її території частин інших країн

Парламентський комітет з питань правової політики має намір звернутися до Венеціанської Комісії Ради Європи з проханням відреагувати на законопроєкт, внесений до Державної думи РФ про можливість приєднання до російської території частин інших країн, повідомила представник Верховної Ради у Конституційному суді, член комітету Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Комітет із правової політики найближчим часом планує ініціювати звернення до Венеціанської Комісії Ради Європи щодо ганебного законопроєкту, внесеного днями до Держдуми Росії. Будемо просити Раду Європи відреагувати на наміри Росії змінити правила прийняття нових територій до складу Росії, як на такі, що грубо суперечать загальновизнаним стандартам міжнародного та конституційного права", - написала Совгиря в телеграмі.

Вона нагадала, що даний законопроєкт пропонує доповнити закон "Про порядок прийняття до Російської Федерації та утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації" норму, згідно з якою "прийняття до РФ як нового суб'єкта іноземної держави або її частини здійснюється з урахуванням поділу більшістю громадян іноземного держави або її частини культури як унікальної спадщини її багатонаціонального народу."