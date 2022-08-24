Політика

19:04 24.08.2022

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

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Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Мільйони українців усе ще перебувають в облозі, а десятки мільйонів людей у всьому світі голодують через дії РФ, заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Навіть там, де ми бачили прогрес, наприклад переміщення зерна та іншого продовольства з українських портів за такою необхідною домовленістю, підписаною з Туреччиною, Росія не дала нам забути про свої наміри. Лише за кілька годин після завершення угоди Росія запустила ракети по Одеському порту. Ці ракети були важливим нагадуванням про те, що мільйони українців усе ще перебувають в облозі, а десятки мільйонів людей у всьому світі голодують через дії Росії", - сказала Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку в середу.

Вона наголосила, що за все це насильство та бійню, цей голод і гуманітарну кризу, порушення прав людини і загрози для вразливих груп Росія і лише Росія є відповідальною, і лише Росія є єдиною перешкодою для якнайшвидшого розв’язання цієї кризи.

Томас-Грінфілд зазначила, що міжнародна спільнота ніколи не визнає спроби Росії змінити кордони України силою.

"Не має значення, скільки ще фіктивних референдумів, незаконної влади Москва намагається встановити, - ми і далі захищатимемо Статут ООН і захищатимемо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України", - запевнила вона.

Теги: #рф #сша #оон #україна

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