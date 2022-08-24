Політика

14:19 24.08.2022

Клоунада Лукашенка матиме наслідки - Подоляк

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Клоунада Лукашенка матиме наслідки - Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "клоунада" Олександра Лукашенка "зафіксована й матиме наслідки".

"Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України. Тому цинічно бажає "мирного неба", пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії", - написав він у середу в твіттері.

Раніше Лукашенко привітав народ України з Днем Незалежності, побажавши, зокрема, "мирного неба".

 

Теги: #лукашенко #подоляк

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