Раді пропонують позбавити депутатських мандатів членів колишньої ОПЗЖ

Член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко пропонує Верховній Раді позбавити мандатів усіх народних депутатів, які раніше входили до фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ).

"Я подав до Верховної Ради проєкт постанови про позбавлення депутатських мандатів усіх депутатів - членів фракції ОПЗЖ... РНБО (Рада національної безпеки та оборони - ІФ) цю партію заборонила, суд це підтвердив, партія ОПЗЖ заборонена, а депутати з ОПЗЖ масово вийшли з фракції, причому багато хто з них виходив, навіть не в'їжджаючи в країну, тому що багато депутатів з ОПЗЖ десь за день, два, три, за десять днів до того, що почалося (мається на увазі повномасштабне вторгнення Росії на територію України, яке почалося 24 лютого - ІФ)... Переважна більшість із них втекли з країни, покинули країну, зараз десь далеко ховаються, але при цьому продовжують тримати мандат народного депутата України і відмовлятися від нього абсолютно не хочуть. Настав час забрати у них мандати: немає чого "руському миру" робити в українському парламенті", - сказав Гончаренко у своєму відеозверненні на YouTube.

При цьому він уточнив, що для такого рішення є юридичні підстави.

"Конституція України передбачає, що якщо народний депутат не увійшов до фракції, за списком якої він балотувався, або вийшов із цієї фракції, тобто увійшов, а потім вийшов, то це пряма підстава для позбавлення його мандату. Сьогодні фракції ОПЗЖ більше немає у Верховній Раді: "Опозиційна платформа - За життя" стала "Платформою за життя та мир"... Ще якась там група "Відновлення України". Загалом, якось там сховалися, мімікрирували і думають, що їх ніхто не помітить", – пояснив Гончаренко.

Другою підставою для позбавлення мандатів членів колишньої ОПЗЖ є їх виїзд з України на постійне місце проживання за кордон.

"Скоро - півроку, як триває вторгнення, і півроку, як деякі з них... тут не з'являються, не живуть в Україні. Виходить, вони виїхали на постійне місце перебування за кордон", - уточнив нардеп.