Політика

16:50 16.08.2022

ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

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ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

Верховна Рада не змогла внесла до порядку денного постанову про звернення парламенту до міжнародних інституцій із закликом засудити факт масової страти українських військовослужбовців державою-агресором в Оленівці 29 липня.

Як повідомив автор законодавчої ініціативи – член фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, таке рішення на пленарному засіданні у вівторок підтримали лише 189 народних депутатів (за мінімально необхідних 226).

"Ірина Геращенко (співголова фракції "Європейська солідарність" – ІФ) під кінець пленарного засідання протиснула, щоб головуючий Стефанчук запропонував депутатам визначитися щодо внесення до порядку денного мого законопроєкту 7627 - звернення до світу щодо рашистського теракту в Оленівці проти азовців та інших захисників Маріуполя. За було 189. З них слуг - лише 120. Половина монобільшості. Їм я подякував. Іншим в очі все сказав", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, група народних депутатів із фракції "Європейська солідарність" 2 серпня зареєструвала в парламенті проєкт постанови №7627, в якій ВР пропонується звернутися до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного хреста, Міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" із закликом засудити теракт в Оленівці.

Звернення закликає ООН та МКЧХ, які були гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на теракт, учинений РФ, та відправити представників своїх організацій на територію колонії в Оленівці, розташованій на тимчасово окупованій території Донецької області, для інспекційної місії.

Нардепи також закликають ООН та МКЧХ вжити заходів для постійного контролю за умовами тримання всіх українських військовополонених, котрі перебувають на території РФ і на тимчасово окупованих територіях України.

У зверненні міститься заклик до ООН, Євросоюзу, ОБСЄ, парламентів та урядів держав - членів НАТО визнати вбивства українських військовополонених Російською Федерацією терористичним актом і визнати країну-агресора державою – спонсором тероризму.

28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок вибуху загинуло близько 40 українських військових, 130 дістали поранень.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Джерело: https://bit.ly/3bXB8bb

Теги: #рада #арєв #оленівка

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