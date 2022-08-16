Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на фронті та ядерний тероризм РФ, також обговорили макрофінансову допомогу та продовольчу безпеку

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном, лідери обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні, виклики у сфері продовольчої безпеки та санкційний тиск на РФ.

"Продовжив діалог з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку. Обговорили посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки. Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ", - написав він у твіттері.