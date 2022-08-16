Політика

11:04 16.08.2022

Порошенко повідомив про великий контракт на закупівлю для ЗСУ безпілотників оперативного рівня

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Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко, який перебуває в робочій поїздці країнами Європи, повідомив про довгостроковий контракт на безпілотні літальні апарати оперативного рівня для Збройних сил України, йдеться на сайті політсили у вівторок.

"Те, що ми почали у Вінницькій області, коли представили абсолютно новий, сучасний, захищений, далекозорий безпілотний літальний апарат оперативного рівня, – ми зараз продовжуємо цю надзвичайно амбітну і важливу програму… Ми переконалися, що ці "пташки" надзвичайно круті, дуже високо літають, і русні дуже важко чимось їх дістати. Якщо вони витратять ракету "Бук" або "Тор", то сама ракета коштує значно дорожче, ніж "пташка", - зазначив Порошенко.

"Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, щоб кожен удар по ворогу був максимально ефективним. Зі зрозумілих причин ми не називаємо виробників і не кажемо, де вони працюють. Але це справжні патріоти України, справжні професіонали. З 2014 року працювали в Україні, мають величезний досвід. А сьогодні поєднують західні технології, західні моделі виробництва, західні ліцензії із глибоким професіоналізмом та патріотизм українців", – додав політик.

За його словами, проєкт називатиметься "Очі Арти", і на це погодилися власники авторських прав.

"Ми разом будемо збирати кошти для того, щоб за безпрецедентною ціною у найкоротші терміни забезпечити Збройні сили", – додав Порошенко.

Як повідомляється на сайті "Європейської солідарності", раніше Фонд Порошенка та волонтери громадської організації "Справа громад" придбали комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ, а також 350 дронів Autel, 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, пікапи та пікапи ЗСУ. Техніка вже надійшла у фронтові бригади. Традиційно Фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами.

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад 0,5 млрд грн, за які було придбано тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натовські аптечки, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Теги: #порошенко #зсу #бпла

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